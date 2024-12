Sicurezza fragile. C’è tanto da fare

Ci sarebbe piaciuto alzare un po’ il voto quantomeno per l’impegno dimostrato dall’amministrazione nel cercare di metter mano al caos anarchico delle Cascine. Ma le spaccate alle auto sono ancora tante, troppe così come i raid a bar e negozi specialmente nel crinale San Jacopino-Novoli (con i primi guai anche nella zona nobile del Campo di Marte). Ci sarebbe piaciuto dare qualcosa in più anche per l’impegno concreto di rinforzare il corpo di polizia municipale ma la classifica del Sole 24 ore che, per reati denunciati, piazza Firenze al 107° posto (su 107 città capoluogo) ci impone una riflessione seria. Chiaro, sappiamo che ci sono città ben più pericolose della nostra. Ma così (ancora) proprio non va.