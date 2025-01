Sicurezza, cittadini preoccupati: "Ora però non creiamo allarmismi"

C’è un senso di vulnerabilità tra la popolazione, ma nessun vero e proprio allarme criminalità: nell’incontro tra giunta comunale e carabinieri è stato fatto il punto sui furti nelle ultime settimane nel territorio reggellese e nel Valdarno. Vari episodi riportati con sempre maggior frequenza sui social hanno fatto salire la tensione. Ma la comandante della compagnia dei carabinieri di Figline e Incisa, il capitano Deborah Senatore, ha stemperato gli animi: è vero, ci sono stati vari episodi, ma niente di allarmante. Il picco c’è stato il 31 dicembre, probabilmente approfittando delle case vuote o della distrazione per i festeggiamenti di Capodanno. Per il resto, la situazione è sotto controllo. D’altra parte, ha sottolineato il sindaco Piero Giunti, la gente ha paura: gli allarmi alimentati dalla piazza virtuale dei social investono soprattutto gli anziani e le persone che vivono da sole. È importante, hanno ribadito forze dell’ordine e amministrazione, che i cittadini collaborino: le segnalazioni sul web servono a poco, anzi, potrebbero rallentare le indagini. Una telefonata tempestiva al 112, invece, può cambiare le cose. "Le ronde e la giustizia fai-da-te – hanno ricordato – non sono consentite dalla legge". I carabinieri hanno confermato un incremento dei controlli. L’amministrazione comunale invece organizzerà incontri nelle frazioni e nel capoluogo sul tema sicurezza.

Manuela Plastina