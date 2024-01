Si ritrova il ladro in camera mentre dorme

FIRENZE

Stava dormendo quando all’improvviso ha sentito un rumore provenire dalla finestra.

Quando di soprassalto ha aperto gli occhi gli sembrava quasi di sognare: un uomo stava sollevando la finestra della camera in cui dormiva.

E’ successo ieri mattina, poco prima delle 5. Secondo quanto ricostruito, lo stesso uomo che si era ferito mentre cercava di buttare a terra la vetrata di Pizzaman di via del Sansovino, si è diretto subito dopo verso il bed and breakfast in via Palazzo dei Diavoli, a pochi metri di distanza.

Dopo aver cercato di forzare la porta principale e un secondo ingresso invano, si è avvicinato alla finestra al piano terra di una delle camere della struttura e ha cercato di sollevare la tapparella.

"Ho sentito dei rumori, stavo dormendo e avevo lasciato la televisione accesa. Ho aperto gli occhi e ho visto un uomo che stava per entrare. Ci siamo guardati in faccia e ho urlato, lui mi ha detto ’Stai tranquillo’ e se n’è andato" racconta il gestore del bed and breakfast Mattia Rossini.

In realtà, il malvivente non se ne stava affatto andando ma stava cercando semplicemente un altro varco.

Rossini che, nel frattempo, si era collegato alle telecamere di video sorveglianza ha chiamato la polizia la quale si è precipitata sul posto e ha portato via il ladro, un nordafricano che è stato riconosciuto come lo stesso responsabile della spaccata in via del Sansovino.

"Non è vita – si sfoga Rossini – e se non mi fossi svegliato e quell’uomo fosse entrato in camera con me dentro che dormivo? Purtroppo queste persone si sentono impunite e credono di poter fare quello che gli pare".

ross.c.