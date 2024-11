Si accende lo Schermo dell’arte. I grandi del cinema alla Compagnia

Torna a Firenze lo Schermo dell’arte. L’appuntamento con questo festival di cinema e arte contemporanea diretto da Silvia Lucchesi e sostenuto da Fondazione CR Firenze, è dal 13 al 17 novembre. Il Cinema La Compagnia sarà sede dell’intenso programma di proiezioni, tra cui anteprime mondiali, europee e italiane alla presenza degli autori e autrici, e luogo di incontro con ospiti internazionali. Anche questa 17esima edizione si espanderà online con lo streaming di una selezione dei film. Il Focus 2024 è dedicato all’artista e filmmaker candidata al premio Oscar Garrett Bradley. Opening night con la prima mondiale di Edge of Life, live performance di John Menick, commissionata dallo Schermo dell’arte, in cui l’artista americano parla con un computer senziente della possibilità dell’immortalità digitale. E col film Ernest Cole: Lost and Found del regista candidato all’Oscar Raoul Peck, racconto della vita del fotografo sudafricano Ernest Cole, primo artista a denunciare gli orrori dell’apartheid.

"Sosteniamo questa manifestazione – dichiara il vicepresidente di Fondazione Cr Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi – perché promuove una cultura cinematografica di qualità e amplifica ulteriormente il ruolo internazionale della nostra città anche in questo campo. L’importanza del film d’artista è cresciuta fortemente nel tempo e dobbiamo a questo festival il merito di aver contribuito a farlo conoscere ad un pubblico sempre più vasto. Il supporto alla manifestazione rientra nell’accordo di partenariato istituzionale per la realizzazione della ‘50 giorni di Cinema’ con Regione e Comune che prevede il nostro contributo a sei dei nove festival che fanno parte del cartellone".

Garrett Bradley torna al festival con cinque opere realizzate tra il 2017 e il 2023, tra le quali una puntata della miniserie Netflix Naomi Osaka (2021) che documenta nel corso di due anni la vita della celebre tennista giapponese, vincitrice di 4 Grand Slams. L’artista terrà inoltre un incontro aperto al pubblico del festival alla New York University Florence a Villa Sassetti il 14 novembre. Nel ricco programma spicca l’evento speciale della prima italiana del film ‘exergue – on documenta 14’ (2024) di Dimitris Athiridis. Al centro del programma sono i film d’artista internazionali. Tra questi, la prima mondiale di The Speech (2024) di Lina Lapelyte. Tra i protagonisti di questa edizione, gli artisti Sergio Caballero, Diego Marcon, Valentin Noujaïm, Lukas Marxt e Vanja Smiljanic, Lina Lapelyte,Rosalind Nashashibi, Agnieszka Polska. Tra i documentari il nuovo restauro in 4K di Tempo di viaggio di Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra, l’Arte Povera nel film di Andrea Bettinetti e la prima europea di Art of Diplomacy. Viene confermato l’ingresso libero ai giovani sotto i trent’anni grazie al sostegno di Gucci, e non manca il premio del pubblico under 30 per il miglior film.

