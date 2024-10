Si accende il quarto. Festival di Luce!

Una giornata di dibattiti, talk e musica. Si parte la mattina alle 10, con la direttrice Agnese Pini e la sindaca di Firenze Sara Funaro a fare gli onori di casa, con la conduzione di Monica Peruzzi, giornalista di Sky Tg24. Sul palco salirà poi Davide Avolio, poeta, divulgatore e creator che romperà il ghiaccio parlando di poesia ed emotività. Spazio ai temi internazionali e locali con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, cui fanno seguito il governatore toscano Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Focus sui giovani con il direttore dell’ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e la presenza di tanti studenti. Di istruzione e lavoro parleranno anche Valerio Mammone, Dianora Bardi e Rebecca Cimbalo; il tema dei diritti, invece, finisce sotto la lente di Gherardo Colombo. La fisica sale sul palco con la ’rockstar’ Gabriella Greison; ricerca e tecnologia al centro della chiacchierata tra Sabina Nuti, Ruben Razzante, Michele Canova e Lucia Monaci e poi tra Simona Piva, Mara Tanelli, Luisa Bagnoli.

La seconda parte si aprirà con Pietro Morello e le sue esperienze per il mondo. Linguaggio inclusivo e rispettoso è invece il tema del panel con Francesca Vecchioni, Anna Loretoni, Ivan Cotroneo, Luca Trapanese e Valentina Petrillo. Ancora lavoro e diritti con il segretario della Cgil Maurizio Landini e, a seguire, una chiacchierata con Gianluca Gazzoli, tra i podcaster più amati dal pubblico. Caterina Balivo farà invece le carte all’amore ai tempi dell’IA; Enrico Galiano parlerà di buona scuola e del suo ultimo libro ’Una vita non basta’. Spazio anche alla vincitrice del Premio Luce! Startup Inclusiva con Eleonora Santoro e Chiara Trombetta. La serata si concluderà in musica: emozioni in note con il maestro Giovanni Allevi e la sua toccante testimonianza racchiusa nella riflessione letteraria ’I nove doni’. Sul palco anche Noemi, Gaia e i Santi Francesi. Il duo chiuderà in bellezza con un’esibizione live.