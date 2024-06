Sgomberato ex hotel a Calenzano

Calenzano (Firenze), 6 giugno 2024 – Sgomberato dalle forze dell'ordine un ex hotel a Calenzano (Firenze), in via di Prato. Durante i controlli di carabinieri e vigili urbani sono stati trovati nello stabile una decina di occupanti, tutti identificati. L'immobile è stato sgomberato e il curatore della procedura fallimentare della società proprietaria dell'hotel Albatros ha messo in sicurezza l'edificio e chiuso gli accessi. La curatela ha dato l'incarico per prosciugare l'acqua nel seminterrato e per la pulizia dai rifiuti.