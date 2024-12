Sestese forza quattro. Grassina e Signa al top

Girone ASestese-Cuoiopelli 4-0. È tornata subito a rullare la squadra di Pollini che chiude l’anno rifilando un poker alla Cuoiopelli grazie a Berti, Pisaneschi, Manganiello e nel finale Ermini.

Girone BGrassina-Castiglionese 1-0. Dopo l’ultimo scivolone casalingo, stavolta il Grassina di Cellini è stato perfetto con una gara discreta a centrocampo e nel reparto difensivo, che non ha consentito quasi mai alla capolista di avvicinarsi a Bartoli. Il gol dei tre punti è del bomber Betti.

Affrico-Baldaccio Bruni 2-1. È stata la vittoria del cuore che l’Affrico fin dalle prime battute ha mostrato di volerla fare propria. Dopo il vantaggio di Papini, al 92’ Bonavita rimetteva tutto in discussione. La ripartenza fulminea della squadra di Villagatti veniva premiata con il gol vincente di Russo (94’) che consente all’Affrico di trascorrere un Natale in armonia.

Signa-Antella 4-2. Travolta dai due Tempesti, Pietro e Lorenzo; più con i gol di Cioni e Cioni, l’Antella è andata a segno solo con Fratini su rigore e con l’autorete di Nocentini.

Nuova Foiano-Scandicci 0-1. Prima del gol che ha sancito la vittoria, Niccolo Del Pela (che sale a 10 reti nella classifica marcatori) aveva sbagliato un calcio di rigore.

Rondinella-Fortis Juventus 1-1. Pareggio di rigore: prima Polo al 7’ poi Masini all’86’ Masini, ma se Vezzi non avesse sbagliato il raddoppio, la gara avrebbe preso una piega diversa. Ha debuttato sulla panchina della Rondinella Stefano Tronconi.

Lanciotto Campi-Val. Mazzola 3-2. Il cuore e il carattere della squadra di Secci ha prevalso per ottenere una vittoria che dopo i due gol di Geraci nessuno avrebbe immaginato. Princiotta, Afelba e al 90’ Fedi, con questa splendida rimonta hanno portato in trionfo il Lanciotto, ripartito alla grande in questa prima gara di ritorno.

Sinalunghese-Lastrigiana 1-1. Al vantaggio di Romei (‘9) ha riposto Stefanazzi. Un pareggio amaro per la squadra di Gambadori andati vicino al raddoppio.

G. Puleri