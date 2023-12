Servizio civile all’Humanitas. Bando per venticinque giovani

Sono ben 25 i posti a disposizione per Humanitas Scandicci per il bando del Servizio Civile Universale. La possibilità è rivolta a ragazzi e ragazze, italiani e non purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia, tra i 18 ed i 28 anni di età (29 non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda: per i candidati che saranno ammessi ai diversi progetti è previsto un rimborso mensile di 507,30 euro. La candidatura potrà essere inviata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma "Domanda on Line (DOL)", raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , entro la scadenza fissata del prossimo 15 febbraio alle 14. Per info: 0557363900 (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30) oppure [email protected] o pagina Facebook di Humanitas Scandicci. Cinque i progetti nei quali i giovani saranno impegnati: tre nella sede di via Bessi (per un totale di 19 posti), Badia a Settimo (tre posti) e Ginestra Fiorentina (Lastra a Signa) per i rimanenti tre posti.