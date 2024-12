Scrittori del territorio. Presentazioni e incontri per conoscere gli autori

Un libro per Natale per conoscere gli autori del territorio con piacevoli chiacchierate in Biblioteca, intervallate da brevi pause di degustazioni enogastronomiche di prodotti e vini del territorio. Sette autori si sono presentati in Biblioteca a Pontassieve. Fabrizio Darmanin ha presentato il suo libro fotografico Dietro casa. Natura da scoprire; Riccardo Clementi il saggio Questa splendida intuizione. Poi Gianfranco Stanzani con la storia locale raccontata in Sant’ Ellero. Patrimonio del monastero di Vallombrosa. Insieme a loro anche Daniele Pasquini col suo nuovo romanzo Selvaggio ovest, Iside Ghidetti con L’orologio del viaggiatore, Luca Giannelli con Straordinarie cronache di giornate fiorentine 1860-1975. Libro agenda 2025 e David Basevi col suo romanzo di formazione Participio futuro. L’iniziativa è nata in collaborazione con la Libreria Fortuna, con l’obiettivo di far conoscere gli autori della Valdisieve.

L.B.