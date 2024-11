Santo Spirito, banchi nel mirino. Raffica di multe per 5mila euro: "Serve migliorare il nuovo assetto"

Dopo i controlli ai locali che con i propri tavolini si erano allargati occupando più spazio del dovuto, i vigili sono tornati in piazza Santo Spirito e, in una manciata di minuti, hanno staccato verbali per un totale di 5mila euro. Il blitz a tappeto fa annotare sul taccuino una percentuale di irregolarità impressionante: multati dieci banchi su quindici. Un’operazione, fanno sapere da Palazzo Vecchio, che fa seguito a diverse segnalazioni e richieste di intervento.

In campo una squadra composta da 15 persone tra agenti e ispettori del reparto mercati rionali e tutela del consumatore, autorizzazioni di polizia e del reparto di Porta Romana. Quindici in tutto le attività controllate e ben dieci gli allargamenti rispetto allo spazio regolarmente concesso per il proprio banco registrati dai vigili. Per ogni eccedenza è scattato un verbale da 500 euro per un totale di 5mila euro. Dall’inizio dell’anno sono 106 le violazioni all’interno dei mercati rionali.

Sono amareggiati alcuni ambulanti del mercato, qualcuno costretto a spostarsi dopo la decisione di Palazzo Vecchio di stravolgere le postazioni con l’obiettivo di "garantire la percorrenza dell’intera circonferenza della piazza da parte dei mezzi di soccorso".

"Perdiamo il 30% degli incassi, questa multa non ci voleva", si sfoga. Daniele Nardoni, responsabile sindacale di Anva Confesercenti Firenze. Da un lato "comprende le preoccupazioni dei commercianti che già si trovano in un momento di bassa stagione", dall’altro parla "di regole che vanno rispettate". "Noi stiamo monitorando la situazione della piazza per capire come possa essere migliorato il nuovo assetto. Presenteremo le nostre osservazioni ed eventuali proposte" aggiunge. ross.c.