Santa Brigida, oggi il presepe vivente

PONTASSIEVE

Un successo. Come al solito, si potrebbe dire. Il presepe vivente di Santa Brigida è tornato anche quest’anno nei giorni di Natale. In attesa dell’ulteriore - ed ultima - replica il giorno dell’Epifania. Durante le festività natalizie, la comunità carrocchiale di Santa Brigida, con il patrocinio del comune di Pontassieve, ha presentato l’evento Natale a Santa Brigida. Il fulcro della festa è stata proprio la rappresentazione del presepe vivente, una tradizione che ha origini dal lontano millenovecento e trentaquattro. Con la partecipazione di oltre sessanta figuranti, la scenografia ha coivolto gli spettatori in un’atmosfera suggestiva, con giochi di luce, costumi e musiche. Il presepe vivente si tiene come sempre all’aperto, in un anfiteatro naturale situato a valle della chiesa parrocchiale, con la ricostruzione del villaggio di Betlemme e della capanna della natività di Gesù. Pecore, agnelli, bue ed asinello. Tutto questo accompagnato da musiche tradizionali ed una voce narrante ispirata al Vangelo di Luca. La prossima rappresentazione del Presepoe Vivente 2023/2024 si svolgerà nel pomeriggio del 6 gennaio, a partire dalle 18. Lo stesso giorno, oltre al presepe vivente, la comunità parrocchiale organizzerà, dalle 14,30 in poi, la festa della Befana. Durante tutto il pomeriggio la Befana in persona distribuirà dolci e chicche, mentre la musica in strada e divertimenti vari allieteranno l’evento. I mercatini di Natale arricchiranno la giornata ed offriranno dolciumi e leccornie varie. Sarà poi esposta anche una selezione di oltre trenta presepi artigianali, lungo le strade del paese, in Chiesa e nei saloni parrocchiali. Al Circolo Mcl Topo Gigio si terrà una mostra fotografica curata da Rudi Carezzevoli, Andrea Ciapetti, Roberto Innocenti e Vincenzo Misuri, che mostrerà Santa Brigida nel passato e nel presente, con particolare attenzione proprio al Presepe Vivente.

Leonardo Bartoletti