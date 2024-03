Sanità, Medici Firenze: “Preoccupanti i tagli ai fondi per gli ospedali toscani"

Firenze, 21 marzo 2024. “Siamo preoccupati per il taglio di 80 milioni ai fondi sulla messa in sicurezza e modernizzazione degli ospedali toscani. Cosa succederà adesso nelle strutture in cui le opere sono già in corso?”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, commentando le possibili conseguenze del definanziamento del Piano nazionale per gli investimenti in Toscana. “Come dice l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini – dice Dattolo - taglio dopo taglio si indebolisce la sanità pubblica. Quel che serve è esattamente il contrario: un piano nazionale di investimenti sul servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda sia gli ospedali e i presidi territoriali che il personale”.