Saltino, attiva la guardia medica turistica

Dal primo luglio al 31 agosto sarà attivo il servizio di guardia medica turistica, dalle 9 alle 19,30, a Saltino Vallombrosa. Il servizio prevede visite ambulatoriali dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Il residuo tempo sarà dedicato, invece, alle visite domiciliari. Per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti da questa attività la Regione Toscana ha stabilito una partecipazione dell’utente alle spese di servizio: i costi fissati, per i non residenti nel Comune, sono 10 euro per visita breve finalizzata alla continuità terapeutica, 20 per le visite ambulatoriali diurne, 35 per le visite domiciliari e il contributo non sarà soggetto a rimborso.

Durante la notte sarà attiva la postazione di continuità assistenziale di Reggello che applicherà le tariffe per le varie prestazioni solo nel caso di cittadini non residenti in Toscana. Per luglio e agosto, solo per le località di Saltino e Vallombrosa, la farmacia Pavarini organizzerà poi, il martedì e giovedì. un servizio di consegna a domicilio alle strutture alberghiere e prodotti reperibili in farmacia. Per ordini e informazioni è possibile inviare uno Whatsapp ai numeri 347 8485848 e 370 3253340, o telefonare al 055 864612, oppure inviare un’email a [email protected] .