"Saldi? Tira di più il Black Friday"

FIRENZE

E’ scoccata ieri l’ora delle promozioni. In via Gioberti una corsa contro la pioggia, ombrelli aperti e acquisti random. Tutto sommato come primo giorno gli sconti hanno visto uno sprint che promette bene anche per le prossime settimane. Non è solo il centro storico fiorentino protagonista di questa buona partenza, ma da nord a sud la città ha contato un alto numero di clienti. Le duemila attività che hanno aperto le loro porte sembrano essere soddisfatte per questo primo giorno di ribassi. Nonostante la pioggia abbiamo rallentato il flusso di compratori Vanessa Baldini, proprietaria del negozio ‘Blondie’ a Lastra a Signa racconta: "Sono contenta di come sono partiti questi saldi, molto più alti delle mie aspettative. Non solo la mia clientela fissa, ma sono riuscita ad arrivare anche ad altre persone". Spostando l’occhio sul lato sud della città, a Grassina, troviamo ‘Regina di Cuori’: "Stanno andando bene, non ho riscontrato differenze notevoli dagli anni passati. Credo che sarà un periodo di sconti che andrà sempre a crescere e le piccole realtà, come la mia, ci possiamo ritenere un’isola felice", dice Benedetta Masacchi proprietaria dell’attività. E infine in zona Soffiano, ha detto la sua anche Giulia Scarcella, proprietaria del negozio ’Alone’: "I saldi per le piccole attività di quartiere non possono salire sopra il 30%, il freddo non è mai arrivato, la rimessa sarebbe troppa. L’affluenza non è stata eccessiva, perché i saldi non sono più un appuntamento tanto atteso, il black friday per esempio lo è di più. Mi aspetto di rimanere nella mia media", conclude.

Linda Coscetti