Rsa, fettunta a chilometri zero

L’olio degli ulivi di Villa Santa Teresa è stato protagonista della gradita e allegra ’Festa della fettunta’. L’evento che celebra il prodotto a chilometro davvero zero, perché nato proprio sotto le finestre della Rsa, ha coinvolto i 53 ospiti della casa di riposo, i loro familiari e lo staff. Sono stati gustati quasi 7 chili di pane con l’olio, simbolo di condivisione e tradizione. E non sono mancati i racconti e i ricordi, come quello di Margherita, che ha raccontato il segreto della sua longevità, avendo già spento le 103 candeline. All’evento ha partecipato Franca Conte, titolare della Rsa e presidente di Arat. Tra le prossime iniziative della struttura ci saranno la festa dello scambio dei regali natalizi, incontri con la scuola internazionale e altre realtà locali e l’immancabile appuntamento musicale dedicato alle canzoni di Mina, amatissime dagli ospiti.