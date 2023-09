Rosy Bindi apre le celebrazioni per don Milani

Rosy Bindi, presidente del Comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani ha aperto ufficialmente la tre giorni dedicata al priore di Barbiana. Ieri sera al Teatro della Pergola di Firenze è cominciata "L’opera d’arte: una mano tesa al nemico perché cambi", iniziativa realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai, con il contributo di Regione Toscana, Fondazione Etica, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Teatro della Toscana. Già il titolo è emblematico: la frase "una mano tesa al nemico perché cambi", tratta da "Lettera a una professoressa" c’è l’enfasi del mettere in atto un tentativo di "donare espressione" a chi non ce l’ha. l’arte è comunque un’attività collettiva. La serata è preseguita poi con l’attore Flavio Insinna in "Rilegge don Milani", con l’accompagnamento musicale di Franco Vichi al flauto.

Oggi, invece, la rassegna si soffermerà sul rapporto tra don Milani e il cinema: alle 16 iniziano gli incontri, alle 21 è in programma la proiezione del film "Un prete scomodo" di Pino Tosini. Domani, infine, saranno affrontati i legami tra don Milani e l’arte e tra il priore e il teatro.