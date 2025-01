Ristori alluvioni, fondi in arrivo: "Al territorio servono 2,5 milioni"

Fondi anche a Marradi e Palazzuolo sul Senio per riparare i danni delle alluvioni del 18 e 23 settembre 2024. Il punto sugli stanziamenti, ma anche sugli iter per ottenerli, è stato fatto ieri, a Firenze, dal governatore Eugenio Giani, in veste di commissario per gli eventi alluvionali, dall’assessora all’ambiente Monia Monni, dal direttore della protezione civile regionale Giovanni Massini e dai 29 sindaci interessati.

In particolare, più di 20,1 milioni di euro sono stati stanziati dal Governo per le somme urgenze e per l’immediato sostegno (fino a 5mila euro a famiglia); mentre oltre 4 milioni dal bilancio regionale permetteranno di dare un contributo di 3mila euro a famiglia. Nel dettaglio, circa 8 milioni e 700mila euro andranno agli eventi del 18 e 23 settembre, che interessarono Marradi e Palazzolo sul Senio nella Città Metropolitana di Firenze; ma anche Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona; Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo.

"Per il nostro territorio le somme urgenze valgono 2,5 milioni di euro – spiega il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti – . Di questi, circa 1,1 milioni sono indispensabili per riaprire le strade e coprire i costi di interventi già avviati. Lavori in corso per i quali il Comune ha già preso impegni precisi con le aziende, senza aver iniziato i pagamenti. Se i fondi non dovessero arrivare a sufficienza, saremmo costretti a prendere dei mutui con notevoli difficoltà per le casse comunali".

Danni anche a Palazzuolo sul Senio. "L’aspetto importante – ha commentato il sindaco Marco Bottino – sarà correre attraverso le progettazioni appena arrivano i fondi. La riparazione dei danni in montagna è fondamentale per evitare che, ogni volta che piove, si blocchino strade e ferrovie". Sempre dei 20,1 milioni di euro fanno parte, relativamente alla Città Metropolitana di Firenze, anche i fondi per l’alluvione del 17 e 18 ottobre destinati a Castelfiorentino e Certaldo.

Tutti i fenomeni meteorologici eccezionali avvenuti in Toscana fra settembre e ottobre 2024, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno ricondotti per praticità a un unico evento per essere gestiti in modo unitario.