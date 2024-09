Rinascimento +, ecco i premiati. Mostra finale di ’Wonderful!’

Un riconoscimento a quei collezionisti che con "generosità e dedizione si sono prodigati nel tempo in varie forme di mecenatismo e nel collezionismo, al fine di incrementare benessere culturale, formazione e sperimentazione artistica". È stato consegnato ieri mattina a Palazzo Medici Riccardi il Premio Rinascimento +, che il Museo Novecento assegna da cinque anni.

In questa edizione, il direttore Sergio Risaliti (nella foto), ha conferito il premio ai collezionisti internazionali Francesca Bazoli, Luca Bombassei, Carlo Clavarino, Sir Mark Haukhol, Elena Tettamanti, Nancy Olnick e Giorgio Spanu.

Gli appuntamenti dell’Autunno Novecento proseguono con la mostra finale della quale saranno protagonisti i giovani artisti Friedrich Andreoni, Lucia Cantò, Benedetta Fioravanti e Giovanna Repetto e la curatrice Benedetta Casini, in residenza per sei mesi al Museo Novecento nel quadro del progetto Wonderful! Art Research Program, 2024- 1st edition Maria Manetti Shrem. La mostra dal titolo ’Anche in un castello si può cadere’ è organizzata in collaborazione con Manifattura Tabacchi in uno degli spazi più suggestivi, il cosiddetto Caveau.

Domani inoltre, il Museo Novecento e l’ufficio Patrimonio Mondiale e rapporti con Unesco del Comune di Firenze approfondiranno la riflessione tra le città Patrimonio Mondiale Unesco e l’ispirazione artistica, in un convegno che esplora il rapporto tra creatività contemporanea e arte del passato e le possibili ricadute sul territorio di questo legame mai scontato.

O.Mu.