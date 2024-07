Rete idrica, doppio guasto e disagi

Giornata da incubo, ieri, sul fronte delle perdite d’acqua sul territorio. Già di prima mattina Publiacqua è dovuta intervenire su un guasto in via dei Giunchi con rubinetti all’asciutto per le abitazioni. I tecnici intervenuti hanno poi provveduto a sezionare la rete limitando la chiusura dell’acqua alla zona circostante di via dei Giunchi, con fornitura dell’acqua sospesa nella strada nel tratto tra viale Ariosto e via Bruschi. Come se non bastasse nel pomeriggio si è verificato un nuovo guasto sulla rete idrica in viale Ariosto che, nelle ore successive, ha fatto registrare diffusi abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in tutto il capoluogo e le zone limitrofe. Anche in questo caso i tecnici di Publiacqua hanno sezionato la rete per ridurre così la zona impattata dai problemi di approvvigionamento ma, considerato il brusco abbassamento del livello del serbatoio di Colonnata, ancora una volta le ripercussioni sono state per le zone alte di Querceto, Colonnata e Quinto Alto dove la situazione è potuta tornare a normalizzarsi solo con il recupero dello stesso serbatoio durante la notte. Publiacqua ha disposto il posizionamento di due autobotti, una in piazza Rapisardi a Colonnata e una in via Biancalani a Querceto.

S.N.