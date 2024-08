Rete idrica. Al via i lavori fino a ottobre

Deviazioni della viabilità in ponte, a breve, per l’avvio di un cantiere di Publiacqua in via Matteotti. Come disposto da una ordinanza comunale, dal prossimo lunedì, infatti, l’azienda darà il via a una serie di lavori per il necessario rifacimento della rete idrica che proseguiranno per oltre un mese, fino al successivo 30 settembre. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere previste, data la larghezza della strada, saranno adottati una serie di provvedimenti in materia di circolazione stradale. In particolare, per l’intera durata dei lavori, a partire dal 26 agosto, sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in via Matteotti e l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli ambo i lati anche avvalendosi della rimozione forzata. Nel tratto di viale I Maggio compreso tra via Matteotti e viale Fratelli Rosselli, invece, sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli ad eccezione dei frontisti.