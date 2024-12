Quel matrimonio di diamante . Il traguardo di Gabriella e Romano festeggiato insieme alla sindaca

Romano Bianchini e Gabriella Cigni hanno raggiunto un traguardo fantastico: 60 anni di matrimonio. Grande festa per le Nozze di Diamante insieme alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni, ai tre figli, sei nipoti ed una pronipote. Romano e Gabriella sono arrivati a Scandicci nel ‘64 appena sposati. Passare dal quartiere vicino a Ponte Vecchio a Le Bagnese, che stava nascendo, non è stato facile. Per loro c’è stato un futuro ricco di soddisfazioni, quello di un lungo amore e di una famiglia che era tutta presente. Dalla più piccola bisnipote al più grande dei loro figli.