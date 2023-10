Protestano perché sono senza stipendio: tre operai salgono su un’impalcatura nel centro di Firenze

Firenze, 3 ottobre 2023 – Tre operai sono saliti per protesta su un'impalcatura a Firenze, nella centrale via dei Cimatori, per lamentarsi pubblicamente del mancato pagamento di stipendi o compensi. Sul posto è intervenuta la polizia mentre alla protesta, secondo quanto emerso, si è aggiunto un gruppo di circa una trentina di persone a loro sostegno. Secondo quanto ricostruito, i tre sono dipendenti di una ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'ex Teatro Nazionale, un immobile di 2.200 metri quadrati vicino a piazza della Signoria che in base a un progetto viene trasformato in un nuovo spazio culturale della città.

Anche dopo colloqui col personale di polizia i tre sono sono scesi restando in attesa di incontrare i titolari della ditta. Lo scopo degli operai, secondo quanto emerso, è raggiungere un accordo per ricevere quanto spetta loro. In oltre tre secoli l'ex Teatro Nazionale dal 1600 al 1990 ha cambiato denominazioni e destinazioni di uso, passando da ospizio della Quarcornia, a ospedale, fino a Teatro Leopoldo II. È diventato teatro nazionale dopo l'unità d'Italia, successivamente cinema. Ha chiuso i battenti nel 1990.