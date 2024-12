Progetto Alberaia: dieci querce piantate a Ginestra Fiorentina per la qualità dell'aria

Dieci alberi di quercia sono stati piantati ai giardini di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina grazie al progetto Alberaia, nome che deriva dalla fusione delle parole "alberi" e "aria".

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con "Noi per voi Odv", associazione di genitori contro il cancro infantile. Proprio l’associazione ha donato le piante alla collettività per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della qualità dell’aria nella lotta e prevenzione al cancro: obiettivi ai quali contribuisce anche la presenza di piante, spesso troppo poco diffuse nei centri abitati.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, la vicesindaca e assessora all’ambiente Annamaria Di Giovanni, Sergio Aglietti e Lorenzo Relli, rispettivamente presidente e membro dell’associazione "Noi per voi Odv".

"Gli alberi di questo giardino – si legge nella targa che vi è stata posta – sono stati donati dall’associazione ‘Noi per voi’ nell’ambito del progetto ‘Alberaria + alberi + aria’ quale misura preventiva contro il cancro provocato dall’inquinamento ambientale. Ciò allo scopo di stimolare anche gli enti pubblici, a intraprendere provvedimenti, azioni e comportamenti virtuosi che riducano le emissioni".