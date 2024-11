PrimOlio per veri intenditori. Due giorni dedicati al gusto. Extravergine e tavola di qualità

’Olio novo’ protagonista assoluto del fine settimana di Bagno a Ripoli con la 26ª edizione di PrimOlio, la rassegna che promuove un’eccellenza tutta locale. Oggi e domani i giardini Silvano Nano Campeggi, nel cuore del capoluogo, diventeranno il quartiere generale dell’extravergine d’oliva. Decine le aziende olivicole ripolesi e fiorentine presenti con i loro stand al tendone dell’Olio point, dove sarà possibile acquistare, ma anche degustare direttamente dai produttori, l’olio fresco di frangitura. Una presenza, quella di chi lavora la terra, coltiva gli ulivi e produce l’oro verde che cresce di anno in anno per una fiera dell’olio sempre più partecipata e di richiamo. I prodotti presenti a PrimOlio, tra l’altro, saranno candidati al concorso Gocciola d’Oro: i risultati saranno resi noti a gennaio.

Olio protagonista anche nell’area food, con i piatti della cucina toscana preparati da Siaf, la società di refezione di Bagno a Ripoli, e le ricette creative della Compagnia dell’Olio. Per abbinamenti con il vino, tappa obbligata allo stand del Consorzio Chianti Colli Fiorentini. Presenti anche i sommelier dell’olio di Anapoo e gli esperti di Slow Food, i banchi del mercato contadino, con prodotti di filiera a km zero, gli stand della Pro Loco, di decine di associazioni di volontariato e delle scuole del territorio. Su via Roma la festa prosegue con i manufatti di artigianato artistico di ArTour di Cna e i banchi dei commercianti. Tante attività in calendario per un pubblico di tutte le età e persino per gli amici a quattro zampe. L’inaugurazione della manifestazione sarà questa mattina alle 10 alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della vicepresidente con delega all’agricoltura Stefania Saccardi, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e dell’assessore comunale all’agricoltura Paola Nocentini.

Al taglio del nastro ufficiale partecipano anche i figuranti del Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli. Gli stand saranno aperti sia oggi che domani dalle 9 alle 19. Ci saranno anche varie iniziative collaterali, aperte a tutte le età e per tutti i gusti. Tra queste, domani tutti in cammino con la passeggiata nelle olivete in collina organizzata dal Gruppo Trekking di Bagno a Ripoli (ritrovo ore 9 sul piazzale dei Ponti). "Un orgoglio da sindaco organizzare e presentare questa manifestazione storica che ad ogni edizione cresce dando sempre più spazio e visibilità al nostro olio extra vergine, un punto di riferimento ormai a livello fiorentino e toscano – commenta Francesco Pignotti -. Un percorso reso possibile grazie al lavoro e alla passione delle nostre aziende produttrici, alla capacità di fare rete con l’amministrazione, le associazioni di categoria, i ristoratori. Con una comunità intera per la quale l’olio non è solo un prodotto d’eccellenza, buono e sano, ma uno stile di vita, un tratto della propria cultura, volano di sviluppo e presidio del paesaggio".

"Sono oltre quaranta gli stand all’Olio Point, tra aziende olivicole e mercato contadino, decine quelli dei commercianti e degli artigiani. E poi, associazioni di volontariato, scuole, un’area food dall’offerta sempre più ricca. PrimOlio – commenta l’assessora comunale all’agricoltura e allo sviluppo economico Paola Nocentini – si conferma con la 26ª edizione una vetrina importante per l’olio nuovo e i produttori, ma anche un’occasione di socialità e aggregazione". Informazioni: www.oliobagnoaripoli.it