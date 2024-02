Primarie Pd, inaugurato il comitato di Pignotti

"Un bel segnale di partecipazione che ci dobbiamo portare dietro in questo mese di campagna elettorale. Senza tutti i volontari che mi seguono in questa avventura, tutto ciò non sarebbe possibile". Francesco Pignotti ha inaugurato a Grassina il quartier generale della sua corsa alle primarie del Pd fissate per il 3 marzo. Ha ricordato il suo impegno negli ultimi 5 anni come assessore, "impegnandomi al massimo, facendo sicuramente degli errori, ma al tempo stesso imparando a conoscere sempre meglio il territorio e le sue capacità, maturando esperienza e competenza". All’inaugurazione ha fatto capolino anche il sindaco Francesco Casini, ex Pd e ormai da più di un anno in Italia Viva. Ma la sua partecipazione, ha voluto sottolineare lui stesso, "è in veste istituzionale: come sindaco è doveroso esserci. Lo farò anche con gli altri candidati". Incluso l’altro contendente alle primarie Pd Franco Pestelli. La sua presenza, garantisce Casini, "non ha alcun significato politico, né di appoggio di Italia Viva ad alcun candidato Pd". Anzi, si lascia scappare, "da quanto so, da Italia Viva e dalle altre forze riformiste e di centro sinistra, in settimana arriveranno significative e interessanti proposte politiche".

Manuela Plastina