Presidente Mattarella incontra vertici camerali: focus su Pnrr e ripresa economica

Dopo la conferenza nazionale di Unioncamere che si è tenuta in Camera di commercio di Firenze, il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella (nella foto) ha ricevuto i vertici del sistema camerale, tra cui il presidente nonché vice presidente nazionale Leonardo Bassilichi, per fare il punto sulle attività delle camere di commercio italiane, sul loro impegno nell’attuazione del Pnrr, nel supporto alle imprese per la doppia transizione (energetica e digitale), sull’internazionalizzazione e sul mercato del lavoro. Un’occasione per esporre al presidente della Repubblica iniziative e obiettivi per questa fase particolarmente impegnativa della situazione dell’economia.

Bassilichi, come detto, ha esposto al capo dello Stato tutte le iniziative messe in campo per dare benefici alla ripresa dell’economia in un momento storico difficile e complesso come l’attuale.