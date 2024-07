Prende fuoco un autocarro. Traffico bloccato in autostrada

Blocco della circolazione, ieri mattina in autostrada, per un incendio di un mezzo pesante. A prendere fuoco, nel tratto autostradale A1, al km 267, in direzione Nord tra Calenzano e Barberino del Mugello, è stato un autoarticolato adibito al trasporto di mezzi agricoli.

Per agevolare i soccorsi è stato temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra i due Comuni con code chilometriche e ripercussioni evidenti anche sulla strada Sp8 Barberinese sulla quale è stato consigliato di immettersi ai veicoli leggeri diretti verso Bologna per poi rientrare in autostrada a Barberino del Mugello. Sul luogo dell’incidente sono intervenute, intorno alle 9,25, due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e Barberino del Mugello, e due autobotti.

Fra l’altro i mezzi di soccorso hanno dovuto raggiungere il posto contromano dal casello di Barberino del Mugello in direzione Sud con la scorta della Polizia stradale e dalla Società Autostrade.

Una volta arrivati i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento del mezzo riuscendo anche ad evitare danni peggiori: le fiamme infatti hanno interessato la motrice e sono state domate prima che potessero propagarsi al carico trasportato.

Subito dopo sono seguite le operazioni di raffreddamento e di bonifica. Per il blocco della circolazione si sono formati ben nove chilometri di coda a partire da Firenze Scandicci con disagi evidenti per gli automobilisti visto il caldo torrido.

Poi, intorno alle 10,45, è stata riaperta la corsia di sorpasso in direzione Bologna e il traffico, anche se molto lentamente, ha ripreso a defluire.