Precipita da quattro metri e muore

(Firenze)

Incidente mortale sul lavoro in un’azienda agrituristica di Barberino di Mugello (Firenze) dove ieri ha perso la vita una donna. Dai primi accertamenti è emerso che Teresa Carceo, 49 anni, dipendente della struttura ricettiva, mentre alla guida di un veicolo elettrico all’interno dell’azienda, percorrendo un tratto di strada con forte pendenza, avrebbe perso il controllo precipitando nel terrazzamento sottostante, da un’altezza di circa 4 metri. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo e del personale dell’Usl-Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro). Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. "Cordoglio e vicinanza ai familiari della lavoratrice morta sul lavoro nel resort a Barberino di Mugello. Non è accettabile uscire da casa e non fare ritorno dal lavoro. A pochi giorni dalla tragedia di Calenzano ci troviamo di fronte all’ennesimo infortunio mortale sul lavoro e questo è insopportabile". Così Cgil Firenze, Cisl Firenze-Prato e Uil Firenze.