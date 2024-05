Ponte sull’Arno. Ambientalisti in protesta

Hanno preso il via i sondaggi propedeutici alla costruzione del nuovo ponte sull’Arno, fra Signa e Lastra a Signa. Ma gli esponenti locali del circolo Legambiente Di là d’Arno e di Vas Onlus Prato, non ci stanno. "Ancora pende un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – dicono – e il Consiglio di Stato non ha trasmesso alcuna sentenza. Ci sorprende tutta questa sicurezza delle istituzioni. Nel caso in cui la sentenza sia a noi favorevole e venga annullato il progetto, chi pagherà i danni all’erario? Da troppo tempo poi aspettiamo un confronto che la sindaca Angela Bagni e l’assessore Emanuele Caporaso". A proposito del ricorso, era arrivata una prima risposta, a marzo, dal capo Dipartimento sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente. "La documentazione acquisita e i pareri di Arpat e Comune di Lastra – vi si leggeva - evidenziano che la soluzione progettuale adottata non comporterebbe alcuna compromissione degli habitat. Pertanto si insiste, in via preliminare, per l’inammissibilità del ricorso".