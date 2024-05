Polimeni e Bussotti. Due nuovi consiglieri

Sesto Fiorentino ha due nuovi consiglieri comunali, subentrati ai colleghi che hanno rassegnato le dimissioni. Giuseppe Polimeni, 24 anni, entra nel gruppo consiliare della Lega. Prende il posto, in quanto primo dei non eletti, di Roberto Abate: ufficiale medico militare, ha dovuto lasciare gli scranni sestesi per incompatibilità, in quanto è il candidato sindaco per tutto il centrodestra nel Comune di Greve in Chianti. Entra in consiglio anche Alessandro Bussotti all’interno del gruppo Per Sesto: primo per voti tra in non eletti alle ultime amministrative, prende ufficialmente il posto di Aurelio Stera, odontoiatra, dimissionario per motivi di lavoro. Non porta dunque a termine questa consiliatura dopo una lunga esperienza come consigliere, dapprima nel Pd, da cui è uscito nel 2015 dopo aver sfiduciato l’allora sindaco Biagiotti. Per due elezioni consecutive era poi stato eletto con la lista civica Per Sesto, che ha dunque rappresentato negli ultimi 8 anni. Polimeni e Bussotti iniziano dunque la loro avventura in consiglio comunale per questi ultimi due anni prima delle nuove amministrative.