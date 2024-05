Poesia moderna, la sfida . Finale di ’Poetry Slam’

Poesia performativa alla riscossa. Proseguono gli appuntamenti con la poetry slam che sta diventando la culla di questo genere poetico che, rinverdendo la tradizione delle improvvisazioni in ottava rima, si esalta con una poesia moderna, dal linguaggio incisivo fondata sull’oralità e sulla performance. Il prossimo evento, stasera all’Ornitorinco di Firenze, vede l’epilogo del torneo di poetry slam organizzato dai ’Ripescati Dalla Piena’. In palio c’è un posto nella finale regionale che si svolgerà a giugno a Firenze. Il contest si tiene dalle 19 alla libreria fiorentina di via Camaldoli, che per l’occasione si trasformerà in un ring poetico in cui si sfideranno all’ultima rima i finalisti del torneo Danna, Giulia Sara, Dario De Angelis, Tommaso Virga, Cristian Rossi e Pino Sgromo. La serata, a ingresso libero, è organizzata dal collettivo fiorentino, in collaborazione con la Lega Italiana Poetry Slam. G.Ball.