Più tutele per i pedoni. E la piazza si riqualifica

Una piazza totalmente riqualificata in zona Careggi e interventi a tutela della sicurezza dei pedoni. Le ultime mosse di Palazzo Vecchio portano a diversi cambiamenti in città. Intanto il Comune – l’atto in questo caso è della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – ha investito 142mila euro per far partire, dal primo semestre 2025, i lavori per il rinnovamento di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, in zona Careggi. Qui ci saranno nuovi giochi, panchine in ferro e legno e un campo di calcetto in sintetico. Troveranno spazio anche due tavoli da pic-nic. Nel dettaglio saranno realizzati giochi a terra, come il gioco dell’oca, la campana e il labirinto.

L’intervento prevede la sostituzione della pavimentazione dei vialetti del giardino attualmente in asfalto. "Questa piazza, molto vissuta dai cittadini, sarà un luogo più vivo, fresco e piacevole grazie a una serie di interventi che non solo risolveranno i problemi alla pavimentazione e alle attrezzature ma creeranno anche luoghi di aggregazione più comodi, piacevoli e inclusivi", ha detto Galgani.

A livello di sicurezza stradale sarà realizzato un nuovo tratto di marciapiede in via dell’Argingrosso e sarà ampliato il percorso pedonale in via Mazzetta. Nel primo caso il progetto esecutivo prevede la realizzazione ex novo di un marciapiede dove sarà collegata una nuova fermata dell’autobus. In via Mazzetta l’intervento è finalizzato alla soluzione della criticità rappresentata dalla barriera architettonica costituita dalla scala di accesso laterale della chiesa di San Felice che invade completamente uno dei due marciapiedi. "Continua l’attenzione dell’amministrazione alla sicurezza stradale con interventi mirati per una maggior tutela degli utenti deboli della strada, in particolare i pedoni", ha spiegato l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.

Niccolò Gramigni