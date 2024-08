Pista ciclabile, ritardi e polemiche: "Rivedere l’idea, meglio i posti auto"

Al posto delle bici, le auto. Il completo stallo dei cantieri per la pista ciclabile su via Roma ha creato una situazione paradossale: l’intero percorso che avrebbe dovuto essere riservato alle bici è ora occupato da vetture in sosta anche nei tratti in cui (come di fronte alle scuole elementari) la presenza di aiuole rende difficile persino l’accesso. Una situazione che viene da giorni evidenziata anche sui social con post e foto, fra critiche e ironia. E se c’è chi chiede che i lavori finiscano presto, non manca chi sostiene la maggior utilità dei parcheggi rispetto alla ciclabile, invitando a ripensare al progetto. Su tempi e modi dei cantieri, intanto, l’amministrazione si era già espressa a inizio luglio, in una conferenza del sindacoFossi e dell’assessore ai lavori pubblici Di Natale. "Attualmente non abbiamo concesso un’ulteriore proroga – aveva detto Di Natale – quindi la ditta sta lavorando in ritardo e applicheremo le penali. Ci sono stati imprevisti ed è finita in ritardo la prima fase di lavorazione, che prevedeva di agire soprattutto sui sottoservizi. Al momento l’azienda è in attesa dei materiali e dei passaggi burocratici per procedere con le altre fasi".

In particolare devono essere affidati a una ditta in subappalto i lavori di riasfaltatura della ciclabile e dei marciapiedi. Secondo gli accordi fra azienda e Comune dovrebbero essere portati avanti nelle prossime settimane, entro la fine di agosto, mentre è stata rimandata a settembre la riasfaltatura della sede stradale che dovrebbe essere eseguita in tempi brevi.

Lisa Ciardi