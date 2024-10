Pianificazione e mobilità, due giorni di dibattito alla Palazzina Reale

Firenze, 28 ottobre 2024 – Due giorni per parlare di pianificazione dell'area vasta e di mobilità, con particolare riferimento a quella sostenibile. Focus sul concetto di pianificazione, che deve essere in grado di rispondere a problemi come la resilienza ai cambiamenti climatici e il confronto con le rapide mutazioni sociali ed economiche. Il 30 e 31 ottobre Ordine degli Architetti e Fondazione Architetti Firenze organizzano due convegni su queste tematiche, entrambi alla Palazzina Reale. Il primo – coordinato dall'Ordine degli Architetti – è in programma dalle ore 9.30 del 30 ottobre e si intitola 'La pianificazione di area vasta. Esperienze a confronto': ha l'obiettivo di avviare una riflessione sul piano strategico di tutta l'area metropolitana fiorentina. La Città metropolitana di Firenze sarà a confronto, durante la mattinata, con quelle di Bologna e Roma grazie ai contributi del dirigente del settore pianificazione territoriale e mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bologna Alessandro Delpiano e di Camilla Perrone (consigliera Oaf e professoressa associata del dipartimento di architettura dell'Università di Firenze), che parlerà dell'esperienza romana: parleranno di Firenze Carlo Pisano (Università di Firenze) e Davide Cardi della Metrocittà. Il convegno si aprirà con i saluti del presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Luca Scollo: è stata invitata la sindaca Sara Funaro. La relazione introduttiva sulla pianificazione strategica per il governo di area vasta sarà affidata a Raffaella Florio, responsabile della pianificazione strategica e consulta dei sindaci delle città medie dell'Anci. Previsti anche gli interventi di Valeria Lingua (Inu Toscana), Sandra Gizdulich (presidenza del Consiglio dei ministri). Alle 12.25 ci sarà un momento di dibattito col consigliere Oaf Dulio Senesi, a cui sono stati invitati anche rappresentanti della Regione e della Città metropolitana di Firenze.

'Post car city-Nuovi spazi per città in trasformazione' è il titolo del convegno, coordinato dalla Fondazione Architetti Firenze, in programma il 31 ottobre alla Palazzina Reale (con inizio alle 14.30). L’incontro è una tappa del percorso incentrato su “La città oltre l’auto”, che ospita a Firenze le buone pratiche nazionali ed internazionali sull’evoluzione car-less e a 'velocità 30' delle città. Al convegno del 31 ottobre, dopo i saluti di Caterina Bini e Luca Scollo, rispettivamente presidente di Fondazione ed Ordine Architetti Firenze, i lavori saranno introdotti da Simone Scortecci (consigliere Faf) e vedranno nella prima sessione, moderati da Camilla Perrone (consigliera Oaf e professoressa associata del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze), gli interventi di Valentina Orioli, presidente Urban@it e professoressa associata del dipartimento di architettura di Bologna, Enrico Becattini, responsabile della direzione Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale di Regione Toscana, Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Ciurnelli, coordinatore scientifico del Pums della Città metropolitana di Firenze. Nella seconda parte del pomeriggio, con la moderazione di Francesco Alberti, professore associato del dipartimento di architettura di Firenze, interverranno Paolo Gandolfi, dirigente del servizio di mobilità urbana del Comune di Reggio Emilia, Demetrio Scopelliti dell'Agenzia Mobilità Ambiente Territorio Milano, Andrea Colombo, Fondazione IU Rusconi Ghigi di Bologna e Lorenzo Cecchi, Legambiente Toscana e Firenze30.