Perfetti Ricasoli, maxi incidente. Schianto fra cinque auto

Una carambola paurosa con gravi conseguenze e un blocco totale del traffico in una vasta area tra Sesto e Campi Bisenzio. La Perfetti Ricasoli Mezzana è stata ancora al centro, ieri mattina poco dopo le 10, di un incidente che, nel tratto fra via Parri e il confine con Campi Bisenzio, sul territorio di Sesto, ha coinvolto ben cinque autovetture con un bilancio finale di cinque feriti, uno dei quali in prognosi riservata. La ricostruzione del drammatico sinistro è ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Sesto giunta in forze in zona ma, stando a una prima ricostruzione, una Wolkswagen Up che viaggiava in direzione Sesto con alla guida un uomo di 55 anni, sestese, avrebbe tamponato la macchina che la precedeva, una Range Rover Discovery con a bordo due donne, la conducente di 53 anni e la passeggera 52enne al suo fianco. Dopo questo violento urto la Wolkswagen è finita nella corsia opposta colpendo i mezzi in arrivo: prima una Smart guidata da una donna residente a Sesto e poi una Clio condotta da un quarantenne della provincia di Massa. Nella carambola è finita anche una 500 con alla guida una ragazza di 29 anni di Firenze. Gravi i danni per i mezzi ma soprattutto per alcuni conducenti: sul posto, insieme a diversi mezzi del 118, sono intervenuti infatti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto operare con cesoie e divaricatori per estrarre due conducenti, un uomo e una donna i conducenti della Wolkswagen e della Smart.