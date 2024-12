Patto con l’università, è polemica: "Soldi da usare per altri servizi"

"Invece di firmare convenzioni (onerose) con l’Università non si potevano investire denari per i servizi all’infanzia?". Fratelli d’Italia all’attacco sulla scelta del comune di sottoscrivere un accordo con i dipartimenti di agraria e architettura dell’ateneo fiorentino per un piano comunale delle emissioni.

"Non sono riusciti o non hanno voluto – dicono i consiglieri Claudio Gemelli e Maria Luisa Dipalo (nella foto) – reinvestire i 195.000 euro avanzati nel capitolo di spesa per i nostri servizi all’infanzia perché, hanno detto, troppo a ridosso della fine dell’anno. E invece sono riusciti in tempi record a inserire nella variazione di Bilancio di fine novembre, 222.000 euro da qui al 2026 per Accordi di collaborazione con le Università per il Patto dei Sindaci, per riqualificazioni urbanistiche e per la transizione ecologica".

Non è la prima protesta dell’opposizione contro le spese del comune. Lo stesso Gemelli aveva stigmatizzato la scelta dell’amministrazione di investire 70mila euro per le luminarie e 100 mila con 20 prelevati dal fondo di riserva per il concertone di capodanno.

L’altro consigliere di Fdi Kishore Bombaci ci sera concentrato invece sui 36mila euro spesi per acquistare una nuova auto blu comunale, una vettura full electric.

I consiglieri si chiedono se non fosse più opportuno destinare questi denari per servizi sociali o di sostegno al lavoro, in una fase di grande crisi proprio per la filiera della moda in città.