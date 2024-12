Passerella di Vallina, via libera. Nuovo ponte per i pedoni e le bici

La notizia della pubblicazione della gara per la passerella di Vallina, piace al sindaco Francesco Pignotti. "Una buona notizia: i lavori si apprestano a ripartire e finalmente le due sponde dell’Arno saranno più vicine, unite da un collegamento per pedoni e biciclette atteso da molto tempo. Come amministrazione seguiremo da vicino i lavori con l’auspicio che procedano spediti e senza intoppi" dice il primo cittadino ripolese.

L’importo degli interventi a base d’asta è di 2.436.513,44; si tratta di una procedura aperta con termine per la presentazione delle offerte fissato al 23 gennaio. "Un grande passo avanti per concretizzare un progetto importante e atteso - commenta Alessandra Innocenti, consigliera della Metrocittà delegata al Piano urbano di mobilità sostenibile -, Abbiamo incontrato ostacoli, ma li abbiamo superati grazie a un lavoro perseverante e attento".

La passerella ad arco a via inferiore ha una campata unica della lunghezza di circa 119 metri e collegherà l’area industriale e artigianale di Vallina con piazza Mazzini a Compiobbi, in territorio fiesolano, sfruttando il punto in cui il letto dell’Arno è più stretto. Questo consentirà ai cittadini di Bagno a Ripoli di andare o a piedi o in bici di là del fiume e fruire anche del treno che passa sulla sponda fiesolana. Il cantiere era già stato aggiudicato ufficialmente nel marzo del 2022 per l’importo complessivo di oltre 1,7 milioni di euro; la consegna dei lavori risale al giugno 2022. Il cantiere doveva essere ultimato in 420 giorni, ossia l’8 agosto 2023.

Ma si sono interrotti presto (realizzato solo il 25% dell’opera) con tre ordini di servizio mai sottoscritti e rispettati. A aprile scorso con un atto dirigenziale della direzione viabilità della Città Metropolitana, è stata revocata l’assegnazione dei lavori. Ora si può ripartire. Dall’assegnazione dei lavori, l’impresa vincitrice avrà 360 giorni per terminare l’opera.

"È un progetto di forte impatto sul nostro territorio che porterà dei benefici, ma che in questi anni ha portato anche disagi. Ringrazio Città Metropolitana per la disponibilità che ha permesso di risolvere di risolvere a cantiere fermo - commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Fiesole, Tommaso Manzini - le problematiche legate all’area di piazza Mazzini. A questo punto ci auguriamo che tutto proceda per il meglio".

Manuela PlastinaDaniela Giovannetti