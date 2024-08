Passeggiare per boschi e sentieri. Cai, tornano le camminate notturne

Una serata ‘sotto le stelle’ destinata, in particolare, a famiglie e ragazzi e, visti gli organizzatori, lo scenario non poteva che essere almeno ‘collinare’. È fissata per domani sera, con un percorso su Monte Morello, la camminata in notturna promossa dalle sezioni locali del CAI e della Racchetta. Il ritrovo è fissato alle 19,15 al parcheggio della Fonte dei Seppi. A seguire cena al sacco (che ognuno si porterà da casa) da consumarsi presso la torretta di avvistamento della Racchetta, adiacente al parcheggio, subito dopo giochi d’acqua per i bambini con le lance ad alta pressione. Alle 21, invece, è prevista la partenza per una facile e breve passeggiata sotto le stelle.

Gli organizzatori consigliano a chi vorrà partecipare di munirsi di pila frontale (ma va bene anche la torcia del cellulare), acqua, scarpe comode, eventuale spray antinsetti. Al rientro ai Seppi, intorno alle 22, cocomero per tutti e gelato per i ragazzi. L’evento è libero e gratuito per tutti, con l’avvertenza che la copertura assicurativa è attiva solo per i soci CAI. Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie per la logistica) scrivere a: [email protected]. La serata arriva dopo due escursioni di successo che si sono svolte nelle scorse settimane: la proposta di domani vuol essere una occasione di incontro e socializzazione per chi, in questo periodo, si trova a Sesto.

S.N.