Panettone day. Un altro trionfo di San Casciano

Il miglior panettone toscano si produce a San Casciano. A realizzarlo è Walter Romualdi della pasticceria Beltrami in piazza Zannoni che ha conquistato per la settima volta il Panettone Day 2023 di Milano. "La mia è una passione – racconta Romualdi – e cerco sempre qualcuno che mi migliori, non che mi lodi. Essere considerato il miglior panettone toscano è una grande emozione". Romualdi, che ha vinto con il tradizionale uvetta e canditi, dice di essere "un autodidatta". Ho cominciato a Pontassieve da Riggini, poi mi sono messo per conto mio"