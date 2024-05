Pallavolo, trionfo della Sestese. Gli Under12 campioni regionali

Giovanissimi ma già vincenti. La Pallavolo Sestese Maschile ASD si è aggiudicata, domenica scorsa a Colle val d’Elsa, il titolo regionale S3 Under12 classificandosi prima davanti ai Lupi S. Croce e Pallavolo Massa. I ragazzi, allenati dal coach Luca Busoni, hanno dimostrato la propria superiorità vincendo tutte e 12 le partite dei play off regionali che, assommate a quelle dei gironi territoriali, determinano un ruolino impressionante fatto di ben 28 vittorie su 30 gare disputate. Adesso i componenti della squadra parteciperanno alle finali nazionali Fipav, in programma a Caorle in Veneto dal 10 al 12 giugno, in rappresentanza della Toscana. "Il merito va tutto ai ragazzi che durante questa stagione si sono impegnati tanto in palestra – dice il tecnico Busoni - e se consideriamo che su 8 atleti abbiamo ben 5 esordienti possiamo veramente ritenerci soddisfatti. Adesso andiamo ai nazionali, per i ragazzi sarà una esperienza indimenticabile, ma vi assicuro che non è finita qui...". La Pallavolo Sestese Maschile ASD, con la prima squadra allenata da Stefano Marchi che milita nel campionato nazionale di serie B, si conferma da anni una eccellenza consolidata anche a livello di rappresentative giovanili.

S.N.