Palladio a palla!. Energia e vitalità con i Gogoducks

Dedicano ad Andrea Palladio, illuminato architetto del Rinascimento, teorico, ed innovatore il loro nuovo album i Gogoducks. Si chiama ’Palladio a palla!’, ha come obiettivo la sintesi fra jazz, musiche improvvisate, architettura e universo digitale e il trio lo presenta in concerto domani al Nof di Borgo San Frediano. Insieme al brillante chitarrista Luca Zennaro e al vibrafonista e performer vicentino Paolo Peruzzi, la versatile batterista Francesca Remigi, esalta la sua vocazione di compositrice sperimentale e improvvisatrice con questo lavoro che traduce in musica alcune delle tecniche compositive adoperate dal Palladio nelle sue creazioni.