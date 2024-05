Oltre 40 milioni da Roma per il piano asili nido

Il governo assegna alla Toscana quasi 43,8 milioni di fondi del Pnrr legati al nuovo piano asili nido. La misura, prevista per realizzare nuove strutture ma anche per convertire edifici esistenti, prevede 8,3 milioni per l’area metropolitana di Firenze, 7,5 milioni per la provincia di Lucca, quasi 7 milioni per Pisa, 5,5 milioni per Pistoia, 4,5 milioni per Grosseto, quasi 4 milioni per Arezzo, 2,2 milioni per Massa e anche per Livorno, più di 2,16 milioni Siena, 500 mila euro per Prato. A darne notizia, con un comunicato, è il deputato di FdI Alessandro Amorese (nella foto) che così commenta: "Gli interventi previsti nel decreto sono il paradigma dell’impegno che il governo Meloni ha assunto, fin dal proprio insediamento, a favore delle famiglie, nell’ottica dell’andare incontro concretamente a quelle che sono le loro reali esigenze".