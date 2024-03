Oggi è la Giornata mondiale della poesia. Dalle letture di versi al recital lirico per celebrarla

Oggi è la Giornata Mondiale della Poesia. Alle 16.30 nella sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi Rosa Chiricosta e Vanda Vinci converseranno con Maria Grazia Coianiz e Laura Cecchetti. Ancora alle 16.30 la Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti ‘Casa di Dante’ propone un incontro in via Santa Margherita 1: col coordinamento di Annalisa Macchia e Caterina Trombetti si assisterà all’esecuzione della mezzosoprano Tiziana Somigli accompagnata da Manuel Malandrini. Da Libraccio dalle 17.30 Primavera inVerso, incontro con un gruppo di poeti. Alle 18, nella Biblioteca delle Oblate "Xenophora. Stelle in cielo e in mare stelle".