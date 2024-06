Oggi al Giardino delle Rose si parla della violenza di genere

Oggi alle 18 nello spazio estivo del Giardino delle Rose (via Giuseppe Poggi 2; ingresso libero) l’Associazione di promozione sociale "Resto Io" propone un percorso formativo di tre incontri, per fornire un primo quadro d’insieme del fenomeno della violenza di genere; relazioni saranno tenute da avvocati, psicologi-psicoterapeuti ed esperti sul tema. Oggi Conoscere per prevenire-maltrattamento e violenza, aspetti legali. Dipendenza affettiva come fattore di rischi. Conducono l’avvocato Claudia Del Re e la dottoressa Francesca Mascherini. L’Associazione di Promozione Sociale "Resto io", Ente di Promozione Sociale (https://www.restoio.it/), nasce a Firenze nel 2019 con la ferma volontà di prevenire e contrastare la violenza di genere di ogni forma e tipo, tenendo in particolare riguardo il fenomeno della violenza psicologica nonché la relazione tra violenza domestica e violenza assistita; intende percorrere gli obiettivi di prevenzione e contrasto alla violenza fornendo pronta assistenza, sostegno e protezione alle vittime di violenza ed ai figli delle stesse.

I prossimi eventi: domani alle 17.30 la società toscana dell’Orticultura propone "Botanika-laboratorio creativo di disegno botanico". Partendo dall’osservazione di alcune tavole botaniche, si abbandona l’impronta scientifica che caratterizza il disegno botanico puro per indagare il mondo vegetale con i sensi, le intuizioni e l’immaginazione. Si creano tavole botaniche vivaci, pop e ricche di significato per chi le ha create. Il laboratorio si sviluppa in 3 tappe. La prima di esplorazione nei bellissimi spazi verdi del Giardino delle Rose per osservare da vicino le piante, raccogliendo informazioni, sensazioni, emozioni legate alla pianta da ritrarre. La seconda tappa prevede la rielaborazione: raccolti i dati visivi, sensoriali e scritti torneremo al banco di lavoro. Sarà il momento per disegnare. Infine l’ultima tappa è quella della creazione: fatto tesoro dell’osservazione e dell’elaborazione, si crea una personalissima tavola botanica.