Oggi a Querceto si terrà la benedizione degli animali

Non ci saranno solo cani e gatti, a Querceto, per la tradizionale benedizione degli amici a quattro zampe. L’iniziativa in onore di Sant’Antonio abate, che l’anno scorso aveva registrato una grandissima presenza di persone con i loro amici a quattro zampe, si ripeterà anche oggi a partire dalle 15,30 nel piazzale della Chiesa di San Jacopo a Querceto. La partecipazione è aperta a tutti e potranno essere portate tutte le razze di animali. Al termine della cerimonia sarà realizzato il Falò di San Sebastiano che, in passato, era considerato propiziatorio per ottenere buoni raccolti. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Antichi mestieri e mondo contadino grazie anche alla collaborazione con la Parrocchia di San Jacopo e una serie di associazioni del territorio.

S.N.