Nuovo Eurospin. L’apertura dei termini per le osservazioni

Va avanti, l’iter per la costruzione del nuovo Eurospin previsto in via dei Colli, a Signa, ai margini della zona industriale. A marzo scoso è stata infatti approvata la variante al regolamento urbanistico per la realizzazione del punto che si estenderà su una superficie di oltre 2mila metri quadrati. Poi, a seguito dell’adozione della variante urbanistica, sono scattati i termini che consentono ai cittadini e ai vari soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni all’intervento. Queste, redatte in carta libera, dovranno essere consegnate entro il termine fissato all’Ufficio protocollo del Comune di Signa con le seguenti modalità: a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì dalle 15 alle 17); per posta, mediante raccomandata, che deve essere indirizzata al Comune (piazza della Repubblica 1), o ancora via mail a [email protected] attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata. Nell’ultimo caso, sia le osservazioni che i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di identità della persona che li invia), dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Tutti i materiali dovranno arrivare entro il prossimo 1° giugno: farà fede il timbro del Comune per la consegna a mano, la data d’invio per le mail e il timbro postale per le raccomandate. L’area interessata dall’intervento è quella posta tra via dei Colli e via Amendola, oggi occupata da alcuni campi. Parallelamente alla nascita del supermercato, sono stati ipotizzati nel progetto anche 150 nuovi posti auto a uso pubblico. L’intervento garantisce infine un extra onere aggiuntivo per il Comune pari a 200mila euro: l’amministrazione ha spiegato che le somme saranno investite in opere pubbliche.