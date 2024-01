Nuove piste ciclabili marciapiedi e alberi. Cantieri per 1,7 milioni

Con gennaio sono in partenza i primi cantieri per la manutenzione delle piste ciclabili, strade, marciapiedi. Il primo intervento comincerà lunedì 22 in via Cardinal Romero e con le piste ciclabili nel quartiere Scandicci Centro; la settimana successiva, lunedì 29, si parte con la riqualificazione di via San Martino alla Palma. "Nel 2024 – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – gli investimenti per riqualificare marciapiedi, strade e piste ciclabili saranno di 1,7 milioni di euro. Andiamo avanti programmando assieme ai nostri uffici tecnici piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la priorità assoluta alla sicurezza di chi si muove nel nostro territorio e un’attenzione sempre altissima al decoro dei nostri quartieri e delle nostre frazioni, oltre alla qualità della vita di tutti i cittadini". In via Cardinal Romero i lavori riguardano la fresatura della strada, la risistemazione dei marciapiedi, la sostituzione delle piante di pino che danneggiano il fondo stradale con nuovi alberi più idonei al contesto urbano. Questi invece i tratti di piste ciclabili da riqualificare: via Ponchielli (da Donizetti fino a via di Casellina e al ponte sull’Autostrada); Via Pantin (da via Leoncavallo fino a via Rialdoli); via Rialdoli (da via Pantin fino a Rialdoli interna, in prossimità della scuola Turri).