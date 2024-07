Nuova tramvia, il monito del Pd: "Con le dispute a rischio i fondi"

"Se venissero messi a rischio i finanziamenti Pnrr per la tramvia, sarebbe un danno enorme per la città e per tutta la Piana".

Il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, entra ‘a gamba tesa’ nel dibattito in corso e lo fa in seguito "a un’assemblea degli iscritti, molto partecipata, con la presenza di tecnici ed esponenti politici regionali. Dove tutti hanno voluto sottolineare come si tratti di un’opera cruciale per lo sviluppo della città. Oltre a unire per la prima volta il centro di Campi con quello di Firenze, la tramvia unirà anche le frazioni di San Donnino e San Piero a Ponti con il capoluogo. Ma le enormi discussioni in merito alla variante e al tracciato finale stanno facendo infilare il progetto in un vicolo cieco e in uno scontro fra comitati, con il rischio, concreto e imperdonabile, di perdere duecentottanta milioni di fondi Pnrr. Questo unito al fatto che alcuni membri della maggioranza, incomprensibilmente, continuano a dire che la tramvia sarebbe un problema per la città e non una gigantesca opportunità di crescita. Il tracciato originario del convoglio, con piccole variazioni e miglioramenti, è la soluzione migliore e siamo disponibili a discuterne nell’interesse di tutti i cittadini".

Pier Francesco Nesti