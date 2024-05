Nuova era dell’eredità fiorentina. Si alza il sipario di ’Festivalino’

"Siamo una fondazione che si impegna per promuovere e sostenere i grandi talenti del futuro nel mondo dell’opera e della musica classica: 12 borsisti provenienti da tutto il mondo, che per due anni sono interamente sostenuti da noi, per avviarli a una bellissima carriera che parte proprio dalla città dove è nata la lirica". E’ entusiasta Roger Granville, uno dei fondatori di Fondazione Mascarade Opera, nel presentare il ’Festivalino’, la rassegna che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno in vari spazi fiorentini per mostrare la sua attività e condividerla con il pubblico. Queste quattro giornate all’insegna delle arti e dei giovani talenti si aprono il 30 maggio con la serata di gala a Palazzo Corsini al Prato, sede della Fondazione. Dopo la visita alla mostra virtuale di quello che diventerà un nuovo ciclo di affreschi (di pittori fiorentini coordinati da Tom Richards) e ritratti appesi nel Salone dei Concerti, realizzati dal vincitore del BP Young Artist Award Jamie Coreth, si terrà alle 19,30 il concerto lirico in Limonaia di ex allievi di Mascarade Opera & The New Generation Festival e la cena di gala. La sera dopo saranno i nuovi allievi a esibirsi alle 19 al Teatro della Pergola in ’Giovani voci all’opera’ per la regia di Jean-Romain Vesperini con l’orchestra La Filharmonie di Firenze diretta dal Maestro Wyn Davies, in cui, in un unico allestimento, verranno uniti insieme frammenti di opere di Mozart, Donizetti e Verdi. A seguire cena e ballo nella sala da ballo del teatro, con Arachel Dolphie & la Big Band cubana di Daisy e Adam & The Apples. Il primo giugno alle 12 recital strumentale condotto da Julia Lynch nella Sala dei Concerti di Palazzo Corsini e alle 19 alla Pergola spazio al balletto Simbiosi, presentato dalla compagnia Reunited in Dance, un ensemble di ballerini russi e ucraini che in precedenza facevano parte delle compagnie di danza più d’élite della Russia.

Per questa straordinaria occasione coreutica in cui la musica e la danza si fanno portatrici di dialogo e riconciliazione la colonna sonora sarà curata dall’Orchestra Senzaspine di Bologna diretta dal maestro Gavriel Heine. A seguire Cena e festa con i ballerini. Chiude il programma un pranzo domenicale nella campagna toscana con uno speciale concerto dedicato ai capolavori di musica corale sacra da tempo creduti perduti, che vedrà protagonisti Mark Spyropoulos e il coro Vox Medicea. Biglietti acquistabili su https://mascaradeopera.com/blogs/news/festivalino-2024 per prenotare il gala completo, contattare: [email protected]