Novoli: arrestati due minori non accompagnati. Hanno tentato di rapinare tre prostitute in una notte

Firenze, 17 luglio 2024 - Due minori non accompagnati sono stati arrestati per aver tentato di rapinare, nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi, tre prostitute. Succede a Novoli e protagonisti sono un 16enne e un 17enne di nazionalità tunisina, ospiti del centro per minori che si trovava in via di Novoli (ora il centro è stato chiuso e trasferito altrove).

Ebbene, i ragazzini quella notte, a Novoli, insieme a due complici ancora ignoti, hanno prima minacciato col coltello una prostituta che si trovava in piazza Puccini. I quattro volevano che consegnasse loro i soldi che aveva. Ma la vittima ha reagito, tanto da far desistere i rapinatori che, certo non scoraggiati dal primo colpo andato a vuoto, si sono poi diretti in viale Guidoni, dove hanno preso di mira altre due prostituite. Stavolta, armati di bastoni e lanciando pietre, hanno nuovamente tentato di farsi consegnare il denaro da parte delle due donne. Ma anche in questo caso, per fortuna, la pronta reazione di una delle due è servita a scongiurare la rapina.

La donna ha subito allertato le forze dell’ordine, così che i carabinieri sono potuti immediatamente arrivare sul posto, fermando e identificando due dei quattro protagonisti, subito trasferiti al carcere minorile.

Le indagini hanno presto fatto emergere che i due minorenni si erano resi responsabili di altri simili episodi. E in alcuni casi le rapine erano andate a buon fine. Insomma, ragazzini con un background criminale non male. Adesso, andranno a processo.